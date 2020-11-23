ومن جهة أخرى، أعلن مسؤولون أفغان مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة ستة آخرين عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان قافلة لقوات الأمن في منطقة بغلان شمال البلاد الليلة الماضية.



وذكرت مصادر أن الحادث وقع عندما كانت قافلة من قوات الأمن تمر عبر طريق قندوز- بغلان السريع، حيث تعرضت لهجوم بوسط البلاد.

وأفادت مصادر إخبارية بأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن وإصابة ستة آخرين.

ويأتي ذلك فيما أفاد مسؤولون في نمروز بمقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين في هجوم لطالبان على موقع أمني في منطقة تشاخانسور بإقليم نمروز.