الجزائر تدعو المستثمرين الإماراتيين إلى دخول سوقها

دعا وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، المستثمرين الإماراتيين إلى دخول السوق الجزائرية لما تقدمه من امتيازات عديدة للمستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال تباحث رزيق، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، حيث تطرق الطرفان، إلى سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين، كما شكل اللقاء أيضا سانحة لتقييم حجم المبادلات التجارية بين الجانبين، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وأكد رزيق على ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري إماراتي في أقرب الآجال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، معربا عن ارتياحه إزاء التطور الإيجابي المسجل في مجال التعاون الثنائي.
وتأتي دعوة رزيق للمستشمرين الإماراتيين بناء على الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي أقرتها الحكومة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات.
ومن جهته، أكد السفير الإماراتي بالجزائر، التزام بلاده بالرفع من مستوى التبادل التجاري مع الجزائر في شتى المجالات وبحث كل السبل التي من شأنها ان تساهم في تطوير اقتصاد البلدين.
وكانت إماراة أبوظبي قد احتفت على طريقتها باليوم الوطني للجزائر الذي يحل اليوم الموافق الأول من نوفمبر/تشرين ثان.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن برج أدنوك تزين بالعلم الجزائري احتفاء باليوم الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأضافت الوكالة أن "واجهة برج أدنوك أضيئت بألوان العلم الجزائري مشاركة للشعب الجزائري بيومه الوطني وتجسيدا لعلاقات الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين"، وبرج أدنوك ثاني أطول أبراج العاصمة الإماراتية حيث يصل ارتفاعه إلى 342 متراً، ويقع على طريق الكورنيش الغربي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة