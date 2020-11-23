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الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع وقود فى جدة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:05 م
الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع وقود فى جدة جامعه الدول العربيه
كتب أحمد عرفة

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أدانت جامعة الدول العربية، استهداف الحوثيين لمحطة توزيع وقود فى جدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

 

 


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