التنمية المحلية تؤكد انتظام فتح لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

كتب ــ على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، انتظام فتح لجان المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تجرى فى محافظات: "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة".

وأوضح قاسم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جميع اللجان فتحت فى مواعيدها، فيما يجرى المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية فى المحافظات جولات على اللجان للتأكد من عدم وجود أى معوقات للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن جولة الإعادة تجرى فى 54 دائرة، يتنافس فيها 220 مرشحا، على 111 مقعدا.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه محافظات المرحلة الأولى برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية وحظر أية اشكال للدعاية الانتخابية بالوحدات المحلية مع مراجعة الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى لتلافى أية سلبيات وتعظيم الايجابيات التى تحققت، مشددًا على القيادات المحلية بالمرور على جميع المقار الانتخابية فى نطاق كل محافظة للتأكد من استيفاء كافة التجهيزات وأعمال الصيانة اللازمة مع تفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات فى محيط اللجان وتوفير الإقامة الملائمة والاحتياجات الادارية واللوجيستية لرؤساء اللجان الفرعية .

وأكد شعراوى على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى كافة اللجان الانتخابية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عمليات التعقيم عقب انتهاء التصويت، مشدداً على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقال إن دور الأجهزة المحلية تنفيذى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز .