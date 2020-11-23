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التعليم العالى تنفى إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:42 م
التعليم العالى تنفى إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان لها منذ قليل، على الصحفة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد واستبدالها بأبحاث.
 
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن، مشيرة إلى استعداد كافة الجامعات والمعاهد لإجراء الامتحانات وفقا لنظام التعليم الهجين سواء ورقيا أو إلكترونيا من خلال المنصة التعليمية مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل جائحة كورونا.
 
كان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه الشهرى، السبت، فى رحاب جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.
 
في بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وهنأها على متحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة، كما تقدم بالتهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوه، الذي تم تعيينه رئيسا لجامعة الإسكندرية بقرار جمهوري.
 
 
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التعليم العالى

امتحانات الفصل الدراسى الأول

إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول

اخبار اليوم

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