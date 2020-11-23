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التعاون الخليجى: الاعتداءات لا تستهدف السعودية فقط ولكن أمن منطقة الخليج

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:59 م
التعاون الخليجى: الاعتداءات لا تستهدف السعودية فقط ولكن أمن منطقة الخليج التعاون الخليجى
كتب أحمد عرفة

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أدان مجلس التعاون الخليجى، الاعتداء الإرهابى الجبان على محطة توزيع الوقود فى جدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مجلس التعاون الخليجى: الاعتداءات لا تستهدف السعودية فقط ولكن أمن منطقة الخليج.

وتابع مجلس التعاون الخليجي: نقف مع السعودية ونؤيد كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. 

وفى وقت سابق أكد مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة، أنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

 


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