اليوم السابع
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خالد صلاح
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"التعاون الإسلامي" تعقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية بالنيجر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:39 م
"التعاون الإسلامي" تعقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية بالنيجر منظمة التعاون الاسلامى
أ ش أ

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 تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية"، والتي تستضيفها جمهورية النيجر في العاصمة نيامي، يومي 27 و28 نوفمبر الجاري.
 
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية اليوم الاثنين، أن جدول أعمال الدورة الـ 47 يتضمن جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومنها : القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحشد الموارد للدعوى القضايا في محكمة العدل الدولية عن الروهينجيا، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وما قد يطرأ من قضايا أخرى.
 
ويناقش وزراء الخارجية عدة قضايا سياسية وإنسانية واقتصادية وثقافية واجتماعية، والمسائل التي تتعلق بشؤون العلوم والتكنولوجيا، والإعلام، والتقدم المحرز في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025.
 
من جهة أخرى، يعقد وزراء الخارجية ورؤساء الوفود جلسة لشحذ الأفكار حول "التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
 

التعاون الإسلامي

متحدون ضد الإرهاب

جمهورية النيجر

العثيمين

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