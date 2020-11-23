اليوم السابع
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البرازيل تسجل 194 وفاة جديدة بسبب كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:06 ص
البرازيل تسجل 194 وفاة جديدة بسبب كورونا البرازيل
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد تسجيل 18615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و194 حالة وفاة.

وسجلت أكبر دولة في أمريكا الجنوبية في المجمل ستة ملايين و71401 حالة إصابة مؤكدة و169183 حالة وفاة في جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أعداد يوم الأحد أقل إلى حد ما من إجمالي الأعداد التي أعلنت في الأيام السابقة. لكن وزارة الصحة حذرت من أن "بعض المشاكل" المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية قد تؤدي إلى تأخير في تحديث بيانات فيروس كورونا.


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