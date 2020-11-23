الاتحاد الأوروبى يرحب بانضمام 4 دول إلى العقوبات ضد روسيا

كتب أحمد عرفة

رحب الاتحاد الأوروبى، بقرار أربع دول بالانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، والتى فرضت على خلفية تقويضها وحدة أراضى وسيادة أوكرانى. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل: انضمت البلدان المرشحة لنيل عضوية الاتحاد وهي الجبل الأسود وألبانيا وليختنشتاين والنرويج إلى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضد روسيا.

وتابع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي: "بذلك تضمن امتثال لسياساتها لهذا القرار. الاتحاد الأوروبي يأخذ العلم بهذه الالتزامات ويرحب بها".