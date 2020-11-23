اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يرحب بانضمام 4 دول إلى العقوبات ضد روسيا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:06 م
الاتحاد الأوروبى يرحب بانضمام 4 دول إلى العقوبات ضد روسيا جوزيف بوريل
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب الاتحاد الأوروبى، بقرار أربع دول بالانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، والتى فرضت على خلفية تقويضها وحدة أراضى وسيادة أوكرانى. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل: انضمت البلدان المرشحة لنيل عضوية الاتحاد وهي الجبل الأسود وألبانيا وليختنشتاين والنرويج إلى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضد روسيا.

وتابع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي: "بذلك تضمن امتثال لسياساتها لهذا القرار. الاتحاد الأوروبي يأخذ العلم بهذه الالتزامات ويرحب بها".

 

 


الاتحاد الاوروبى

روسيا

العقوبات ضد روسيا

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التفاصيل الكاملة لأزمة سفينة الأسلحة التركية المتجهة إلى ليبيا بشرق المتوسط.. البحرية الألمانية تطلب تفتيشها بعد الاشتباه بها.. تركيا تعوق عمل المهمة الأوروبية.. وأنقرة تستدعى سفراء الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:43 م

تركيا تستدعى سفراء الاتحاد الأوروبى بعد صفعة برلين بتفتيش سفينة تركية بالبحر المتوسط

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:15 م

برلين توجه صفعة لـ"أنقرة".. البحرية الألمانية تفتش لسفينة تركية فى شرق المتوسط.. مهمة إيريني التابعة للاتحاد الأوروبى تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى ليبيا.. الخارجية الألمانية: تم اتباع الإجراءات بشكل صحيح.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة