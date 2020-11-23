اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:41 م
خالد صلاح
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الإسكندرية تعلن عن مساعدات للأهالى المتضررين من الطقس السىء بعزبة المطار

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:50 م
الإسكندرية تعلن عن مساعدات للأهالى المتضررين من الطقس السىء بعزبة المطار جانب من تسليم المساعدات
الإسكندرية جاكلين منير

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قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بتسليم احتياجات أساسية من مواد غذائية وبطاطين والحفة فايبر إلي ٢٠ أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بعزبة المطار التابعة لحي شرق، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى "صندوق تحيا مصر والجمعية الشرعية والهلال الأحمر المصري"، بحضور الأستاذ طارق جمال الدين وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الإجتماعى

جاء ذلك بعد حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالى عزبة المطار خلال الجولة المكبرة التى قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لتفقد الأماكن المتضررة من موجة الطقس السىء.

وأوضحت عازر أن تسليم احتياجات الأهالى المتضررة اليوم يأتي من منطلق التزامنا وواجبنا تجاه أهالينا البسطاء بالمناطق النائية والعزب، وأكدت أن المحافظة أتخذت إجراءات سريعة لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة وتوفيرها، مشيرة إلي أنه سيتم تباعا توزيع المساعدات علي جميع المناطق المتضررة من خلال التعاون مع المجتمع المدنى، مشيدة بدور مؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتها ودعمها المستمر للدولة فى رفع العبء عن المواطنين.

 

 


الاسكندرية

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