الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى نص خطبة الجمعة المقبلة، التى اختارت لها موضوعا تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، وفِى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الهجرة غير القانونية هى هجرة غير شرعية، وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية.

وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم: "إذن دخول أى دولة هو عهد أمان لك ومنك، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضى منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، واحفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلى والإنسانى.

وتقيم وزارة الأوقاف، معسكرا تثقيفيا للأئمة بدمياط يومى الجمعة والسبت المقبلين، يتناول جانبين: الأول التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والثانى الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكترونى.