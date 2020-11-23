الأمين العام للناتو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ويشكر دعمه للحلف

كتب أحمد عرفة

هنأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن في اتصال هاتفي على فوزه بالانتخابات الرئاسية، كما شكره دعمه الدائم للحلف، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.

واختار الرئيس الأمريكى المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.