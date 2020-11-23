اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمين العام للناتو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ويشكر دعمه للحلف

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:38 م
الأمين العام للناتو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ويشكر دعمه للحلف بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن في اتصال هاتفي على فوزه بالانتخابات الرئاسية، كما شكره دعمه الدائم للحلف، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.

واختار الرئيس الأمريكى المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.


الناتو

بايدن

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن يعلن عن أعضاء فريقه .. تولى بلينكن وزارة الخارجية وسوليفان مستشارا للأمن القومى.. مايوركاس أول أمريكى من أصول كوبية بمنصب وزير الأمن الداخلى.. وأفريل هاينز أول امرأة تشغل منصب رئيسة للاستخبارات الوطنية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:44 م

بعد تعيين بايدن لها رئيسة للاستخبارات الوطنية .. أفريل هاينز أول امرأة تشغل هذا المنصب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:21 م

الجارديان: اختيار بايدن لبلينكين وزيرا للخارجية هدفه رأب الصدع مع الحلفاء

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة