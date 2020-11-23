اليوم السابع
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الأمم المتحدة تحث على حماية المدنيين بعد إمهال إثيوبيا قوات تيجراي مهلة للاستسلام

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:46 ص
الأمم المتحدة تحث على حماية المدنيين بعد إمهال إثيوبيا قوات تيجراي مهلة للاستسلام المدنيين في تيجراي
رويترز

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حثت الأمم المتحدة إثيوبيا اليوم الاثنين على ضمان حماية المدنيين ، بعد يوم من إمهال رئيس الوزراء أبي أحمد قوات إقليم تيجراي 72 ساعة للاستسلام قبل شن هجوم عسكري على ميكيلي عاصمة الإقليم.
 
ولقي مئات وربما آلاف حتفهم في القتال الذي اندلع في الرابع من نوفمبر بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي مما أدى إلى فرار أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.
 
وقالت كاثرين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا لرويترز إنها تأمل ضمان سلامة وأمن موظفي الإغاثة و "حماية أكثر من 525 ألف مدني (غير مقاتلين) يعيشون في ميكيلي".
 
وطالبت "بحماية كل البنية التحتية المدنية مثل المرافق الصحية والمدارس وشبكات المياه .. ذات الأهمية المدنية".

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