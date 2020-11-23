اليوم السابع
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الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خاصة الأطفال وكبار السن

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:54 م
الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خاصة الأطفال وكبار السن أمطار - أرشيفية
إبراهيم سعيد

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يشهد يوم الأربعاء المقبل أمطارا رعدية غزيرة على بعض المحافظات. ونصحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، والقيادة فى أماكن بعيدة عن الأنهار أو البحار، وأثناء هطول الأمطار.
 
وكشفت عن بدء تحسن الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية مع وجود فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى اليوم الإثنين.
 
وأضافت، أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض خاصة أثناء الليل والساعات الأولى من الصباح، داعية المواطنين لارتداء الملابس الشتوية خاصة الأطفال وكبار السن، معلقة: مفيش ارتفاع تأنى في درجات الحرارة.
 
وتابعت، أن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها مدينة الإسكندرية، قالت: الإسكندرية من أكثر المدن التى تعرضت لطقس سئ مع كمية أمطار غزيرة لمدة ساعات متواصلة ما أدى إلى تراكم المياه، متابعة: "هطول الأمطار خفت حدتها ومفيش منها قلقل أو خوف".
 

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