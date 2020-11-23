اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بالمحافظات اليوم.. متوسطة على السواحل الشمالية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:27 ص
الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بالمحافظات اليوم.. متوسطة على السواحل الشمالية أمطار - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الاثنين 23 نوفمبر، وأوضح محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن خرائط الأمطار اليوم على محافظات الجمهورية ، كما يلى : 
 
- اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 : 
 
 
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح "
 
 شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية" . 
 
 
وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا
 
 
ويشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من "شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش ".
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.
 

الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس

الطقس فى مصر اليوم

احوال الطقس اليوم

الطقس فى القاهرة اليوم

الطقس فى القاهرة

الطقس غدا

طقس اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موجة الطقس السيئ تكشف استعداد الدولة للأمطار.. المحافظون على رأس فرق الطوارئ بالشوارع.. تخطيط مسبق لانتشار معدات شفط المياه.. ربط غرف العمليات بهيئة الأرصاد الجوية.. والاستفادة من تجارب العام الماضى صنعت الفارق

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:06 م

"بتمطر فى كل دول العالم مش عندنا بس".. رئيس هيئة الأرصاد السابق لليوم السابع: الحديث عن تعرض مصر لموجات طقس سيئ دون دول العالم كلام فارغ.. يؤكد: الموجة الأخيرة قادمة من أوروبا.. والحكومة تستفيد من كل نقطة مياه

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:37 م

من الأرصاد للمواطنين: احترسوا من الأمطار بهذه المناطق.. فى تغطية اليوم السابع

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:55 م

الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة