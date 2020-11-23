الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بالمحافظات اليوم.. متوسطة على السواحل الشمالية

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الاثنين 23 نوفمبر، وأوضح محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن خرائط الأمطار اليوم على محافظات الجمهورية ، كما يلى :

- اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح "

شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية" .

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا

ويشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من "شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش ".

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.