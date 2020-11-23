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الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تضرب بعض المحافظات الأربعاء المقبل

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:49 م
الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تضرب بعض المحافظات الأربعاء المقبل أمطار - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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توقعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد يوم الأربعاء المقبل أمطارا رعدية غزيرة على بعض المحافظات. ونصحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم، أن المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، والقيادة فى أماكن بعيدة عن الأنهار أو البحار، وأثناء هطول الأمطار.

كانت قد توقعت الدكتورة إيمان شاكر، بدء تحسن الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية مع وجود فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى اليوم الإثنين.

وقالت إن درجات الحرارة بدأت فى الانخفاض خاصة أثناء الليل والساعات الأولى من الصباح، داعية المواطنين لارتداء الملابس الشتوية خاصة الأطفال وكبار السن، معلقة: "مفيش ارتفاع تانى في درجات الحرارة".

وحول موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها مدينة الإسكندرية، قالت: "الإسكندرية من أكثر المدن التى تعرضت لطقس سئ مع كمية أمطار غزيرة لمدة ساعات متواصلة ما أدى إلى تراكم المياه، متابعة: "هطول الأمطار خفت حدتها ومفيش منها قلقل أو خوف".


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