الأردن وبريطانيا تبحثان أوجه التعاون العسكرى

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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند، أوجه التعاون العسكري.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما بمكتب القيادة العامة الأردنية، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بحضور الملحق الدفاعي البريطاني في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.