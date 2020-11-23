اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأردن وبريطانيا تبحثان أوجه التعاون العسكرى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:00 ص
الأردن وبريطانيا تبحثان أوجه التعاون العسكرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي
أ ش أ

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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند، أوجه التعاون العسكري.
واستعرض الجانبان خلال لقائهما بمكتب القيادة العامة الأردنية، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بحضور الملحق الدفاعي البريطاني في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.


الأردن

يوسف أحمد الحنيطى

الأردن وبريطانيا

التعاون العسكرى

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