افتتاح متحف طنطا للعلوم بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمى.. اليوم

الغربية – مصطفى عادل

تفتتح أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صباح اليوم الاثنين، متحف طنطا للعلوم، بمركز بحوث غرب الدلتا بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

يأتى ذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عماد عتمان، رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية.



وقامت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بإنشاء وتجهيز متحف تفاعلى للعلوم بمدينة طنطا، تحت شعار "امرح والعب مع العلوم"، ويضم المتحف تجارب ومعارض تفاعلية جذابة تغطى مجالات علمية مختلفة وتوصل المعلومات والنظريات العلمية للزائر بطريقة تلقائية أثناء استكشافه للتجارب والمعروضات في قاعة المتحف.