اعرف لجنتك الانتخابية فى جولة الإعادة بانتخابات النواب.. إنفوجراف

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 طرق لـ معرفة اللجنة الانتخابية والاستعلام عن عنوانها ورقمها وأرقام الناخبين فى الكشوف، حتى يتمكن من التصويت فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتجرى أعمال الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في دوائر 13 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح" بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الخطوات يمكن من خلالها للناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، معرفة اللجنة الانتخابية والاستعلام عن مقرها على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ونتعرف معا من خلال الإنفوجراف التالى على طرق معرفة اللجنتك الانتخابية..

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg

ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا فى المكان المخصص لذلك

أو

إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151

الاتصال على الخط الساخن 141 لمعرفة لجنتك



