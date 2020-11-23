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اعرف طريقة التصويت الصحيحة فى انتخابات الإعادة بمجلس النواب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:00 ص
اعرف طريقة التصويت الصحيحة فى انتخابات الإعادة بمجلس النواب انتخابات البرلمان - صورة أرشيفية
كتبت إيمان علي

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تنطلق اليوم الإثنين، جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لماراثون انتخابات البرلمان، وذلك على مستوى 13 محافظة لتنتهى غدا الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشحا، لتتمثل فى نجاح 32 مرشحا "فردى" عن 4 محافظات والإعادة لـ220 مرشحا على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا مخصصة للمرحلة الأولى للانتخابات، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقاعد.

ووفق النتيجة المعلنة تأتى جولة الإعادة، فإن خريطة الانتماءات الحزبية تتمثل فى خوض 134 مرشحا حزبيا و86 مستقلا يتنافسون فى 53 دائرة على 110 مقاعد.

وتجرى فى 13 محافظة بعد حسم محافظة البحر الأحمر لمقاعدها الثلاث، الجيزة بواقع دائرة واحدة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

ونرصد الطريقة الصحيحة للإدلاء بالصوت:

- تبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

- يكون  الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة.

- غير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء إلا فى دوائرهم.

- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن.

- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب.

- يسلم الناخب بطاقة تصويت واحدة للفردى ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

- يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

- على الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى.

- لا يوجد تصويت على نظام القوائم لاكتمالها بالجولة الأولى.

- يقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

- إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه إثبات رأيه بنفسه.

- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.


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