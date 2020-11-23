استقرار سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 23-11-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 23-11-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها دول مجموعة العشرين للتخفيف من تأثير "كوفيد -19"، بما في ذلك الإجراءات المالية والنقدية، مشيرةً إلى أن تلك الإجراءات ساعدت في منع حالات الإفلاس الهائلة وأزمة أعمق.

وهنأت جورجيفا - في بيان عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجموعة بمدينة الرياض يومي 21 و22 نوفمبر الجاري - المملكة العربية السعودية على رئاستها الناجحة لمجموعة العشرين خلال عام مليء بالتحديات، معربة عن تطلع الصندوق إلى قمة مجموعة العشرين العام المقبل برئاسة إيطاليا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء .

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.08 جنيه للشراء

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس



4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.