استعراض مطالب واحتياجات محافظة شمال سيناء فى خدمات المياه والصرف.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

استعرض العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء مطالب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف مدن المحافظة فى الخطة الجديدة 2022/2021 .

واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، انه تم خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وبحضور رؤساء مجالس المدن ورئيس قطاع شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء ومدير فرغ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، عرض مطالب المحافظة فى قطاع المياه بالخطة الجديدة .

وتتمثل فى توصيل مياه الشرب إلى قرية الميدان وحى الكرامة بالعريش وزيادة السعة التخزينية لخزان المساعيد من 20 ألف متر مكعب الى 40 الف متر مكعب، وتغذية قرى بئر العبد بالمياه وإنشاء شبكة مياه بالحسنة واستكمال شبكة المياه فى القصيمة وانشاء خزان مياه بالحسنة بقدرة 10 الاف متر مكعب وانشاء خط مياه بقطر 600 من محطة العريش وحتى مدينة الحسنة، وانشاء شبكة مياه داخل مدينة نخل وانشاء خزان بسعة 5 الاف متر مكعب وانشاء محطة مياه بحى الكوثر بالشيخ زويد.

وأوضح الغندور أن مطالب المحافظة فى قطاع الصرف الصحى تتمثل فى استكمال شبكات الصرف الصحى فى المناطق المحرومة بمدينة العريش واحلال وتجديد محطات الصرف المتهالكة وتوسعة محطة الصرف الرئيسية بالعريش وإحلال وتجديد محطتى صرف جرادة وزارع، وانشاء شبكات صرف صحى بقريتى رابعة ورمانة ببئر العبد وإنشاء شبكات صرف صحى بمدن الشيخ زويد ونخل والحسنة بوسط سيناء.