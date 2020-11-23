ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى.. وتباين باقى العملات اليوم الاثنين

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 23-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وسجل سعر الدولار اليوم، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.47 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.69 جنيه للشراء، 20.91 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 20.65 جنيه للشراء، و20.86 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.