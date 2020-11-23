اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:40 م
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين البورصة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.514 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2972 نقطة.
 

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة