إيطاليا تسجل 630 حالة وفاة و22 ألف و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

أعلنت إيطاليا عن تسجيل 630 حالة وفاة و22,230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 28 ألفًا و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد، وأوضحت الوزارة - في تقريرر لها أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الاثنين، أنه تم حتى يوم أمس تسجيل 562 حالة وفاة أخرى؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 49 ألفًا و823 شخصًا منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي الوباء.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 188 ألفًا و747 تحليلًا للكشف عن العدوى حتى الـ24 ساعى الأخيرة، كما أن هناك 553 ألفًا و98 شخصًا تماثلوا للشفاء على مستوى البلاد فور تسجيل 13 ألفًا و574 حالة تعافٍ جديدة منذ مساء أمس.