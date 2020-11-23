وأشارت إلى أنه تم إجراء 188 ألفًا و747 تحليلًا للكشف عن العدوى حتى الـ24 ساعى الأخيرة، كما أن هناك 553 ألفًا و98 شخصًا تماثلوا للشفاء على مستوى البلاد فور تسجيل 13 ألفًا و574 حالة تعافٍ جديدة منذ مساء أمس.