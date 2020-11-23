روما (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 28 ألفًا و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد، وأوضحت الوزارة - في تقريرر لها أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الاثنين، أنه تم حتى يوم أمس تسجيل 562 حالة وفاة أخرى؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 49 ألفًا و823 شخصًا منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي الوباء.