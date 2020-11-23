إندونيسيا تعلن استثمار مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية مليارى دولار بصندوق الثروة السيادى

رويترز

قالت حكومة إندونيسيا في بيان اليوم الاثنين، إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية وقعت خطاب نوايا لاستثمار ملياري دولار في صندوق الثروة السيادي للبلاد.