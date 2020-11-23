إنتظام العمل وفتح جميع اللجان أمام الناخبين وتجهيز 653 مركز انتخابى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خلال اجتماع عقده بغرفة العمليات الرئيسية بمجمع دمنهور الثقافى على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين فى المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذاناً ببدء فعاليات اليوم الأول من جولة اعادة إنتخابات مجلس النواب 2020م كما أنه قد توافد على لجان الإقتراع عشرات من المواطنين، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم .

وأشار إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بمجمع دمنهور الثقافى برئاسته وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب فى أى موقف .

جاء ذلك، خلال متابعته العملية الإنتخابية، ورئاسته غرفة العمليات الرئيسية بحضور الدكتور نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد وممثلى كافة الجهات المعنية حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الإنتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحه لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة مؤكدا اننا نقف على مسافة واحدة من الجميع وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية، مشيرا إلى انه تم تجهيز 653 مركز انتخابى يضم 1296 لجنة فرعية بعدد 9 دوائر انتخابية لاستقبال 4 مليون و12 ألف و338 ناخب.

من الجدير بالذكر، أنه قد تم المرور على كافة اللجان العامة والتأكد من وصول السادة المستشارين وإنتظام العمل باللجنة العامة، وتم التأكد من توزيع المظاريف إستعداداً للعملية الإنتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الإنتخابية .

كما أكد اللواء المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بمقرات اللجان الإنتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع إلتزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بإرتداء الكمامات.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير وسائل النقل اللازمة وكافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الإنتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحه الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات واللجان الانتخابية وتركيب مظلات وتوفير مقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كرسى متحرك بكل مقر وتنظيم اماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

كما تم التأكيد على رفع درجه الإستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحة لمجابهة أى موقف طارئ بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأى مواطن .

وناشد اللواء المحافظ جموع الناخبين بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطنى وتمثيل بلدهم فى إختيار المرشح الأمثل لهم دون تدخل أو تحيز حيث أن محافظة البحيرة تعد رائدة فى ذلك، ولها باع كبير فى الإنتخابات السابقة مما يدل على مدى الوعى والفهم والثقافة .

وعبر المحافظ عن ثقته فى وعى المواطنين بالمشاركة فى العملية الإنتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التى تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى .

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.