إعادة تشغيل مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات فى شمال سيناء .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عودة العمل بمدرسة الشيخ زويد الإعدادية .

وقال "رضوان" فى بيان صحفى اليوم، إنه بتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبالتعاون التام مع الجهات المختصة، تم إعادة افتتاح مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات بعد فترة كبيرة من الإغلاق وقد انتظمت الدراسة اليوم الإثنين الموافق 23/11/2020.

وأوضح أن عدد الفصول بالمدرسة 10 فصول، وهى الصف الأول فصلين، الصف الثانى 4 فصول، والصف الثالث 4 فصول، وعدد الطالبات 187 بينهن فى الصف الأول 45 طالبة، والصف الثانى 71 طالبة، والصف الثالث 71 طالبة، وعدد العاملين بالمدرسة 38 معلم وإدارى وعامل .

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، عودة العمل بمقر إدارة الشيخ زويد التعليمية بعد فترة إغلاق لعدة سنوات .

وأوضح البيان أنه تم تحت إشراف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ووكيل الوزارة طارق محمد عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد إيهاب بكير سكرتير عام المركز والمدينة فى إطار تحقيق الاستقرار بمركز ومدينة الشيخ زويد افتتاح مقر ديوان عام إدارة التربية والتعليم بالشيخ زويد وعودة العمل بها وكذلك عودة الدراسة بمدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات .

وقدم سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية وأيمن أحمد أبو شقرة وكيل الإدارة، وجميع العاملين الشكر لمحافظ شمال سيناء وحمزة رضوان مدير عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لجهودهم فى الموافقة، وتسهيل عودة العمل فى مقر ديوان الإدارة الأساسى ومدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات، وقال إنه تجرى التجهيزات اللازمة للعمل الكامل فى ديوان الإدارة والمدرسة الإعدادية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأشار مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية إلى استمرار أعمال التعقيم و التطهير الدورية بالتعاون مع إدارة الشئون الصحية، والتي تتم فى إدارة الشيخ زويد التعليمية واستراحات المعلمين والمنشآت التعليمية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة.