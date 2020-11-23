اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعادة تشغيل مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات فى شمال سيناء .. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:21 م
إعادة تشغيل مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات فى شمال سيناء .. صور
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عودة العمل بمدرسة الشيخ زويد الإعدادية .

إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(9)

وقال "رضوان" فى بيان صحفى اليوم، إنه بتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبالتعاون التام مع الجهات المختصة، تم إعادة افتتاح مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات بعد فترة كبيرة من الإغلاق وقد انتظمت الدراسة اليوم الإثنين الموافق 23/11/2020.

 

وأوضح أن عدد الفصول بالمدرسة 10 فصول، وهى الصف الأول فصلين، الصف الثانى 4 فصول، والصف الثالث 4 فصول، وعدد الطالبات 187 بينهن فى الصف الأول 45 طالبة، والصف الثانى 71 طالبة، والصف الثالث 71 طالبة، وعدد العاملين بالمدرسة 38 معلم وإدارى وعامل .

إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(8)

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، عودة العمل بمقر إدارة الشيخ زويد التعليمية بعد فترة إغلاق لعدة سنوات .

 

وأوضح البيان أنه تم تحت إشراف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ووكيل الوزارة طارق محمد عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد إيهاب بكير سكرتير عام المركز والمدينة فى إطار تحقيق الاستقرار بمركز ومدينة الشيخ زويد افتتاح مقر ديوان عام إدارة التربية والتعليم بالشيخ زويد  وعودة العمل بها وكذلك عودة الدراسة بمدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات .

إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(1)

وقدم سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية وأيمن أحمد أبو شقرة وكيل الإدارة، وجميع العاملين الشكر لمحافظ شمال سيناء وحمزة رضوان مدير عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لجهودهم فى الموافقة، وتسهيل عودة العمل فى مقر ديوان الإدارة الأساسى ومدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات، وقال إنه تجرى التجهيزات اللازمة للعمل الكامل فى ديوان الإدارة والمدرسة الإعدادية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

 

وأشار مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية إلى استمرار أعمال التعقيم و التطهير الدورية بالتعاون مع إدارة الشئون الصحية، والتي تتم فى إدارة الشيخ زويد التعليمية واستراحات المعلمين والمنشآت التعليمية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة.

إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(10)
 
إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(2)
 

 

إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(3)
 

 

إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(4)
 

 

إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(5)
 
 

 

إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(6)
 

 

إعادة-تشغيل-مدرسة-الشيخ-زويد-الاعدادية-بشمال-سيناء-(7)

شمال سيناء

الشيخ زويد

التربية والتعليم

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة