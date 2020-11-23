إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين بقرية صالحجر ببسيون

أصيب 7 أشخاص بجروح وإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين أمام قرية صالحجر مركز بسيون بمحافظه الغربيه، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية صالحجر ، وانتقلت سيارتا إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين.
وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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