إصابة ضابط روسى و4 من قوات حفظ السلام فى كاراباخ جراء انفجار لغم

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة سبوتنيك الروسية، تأكيدها إصابة ضابط روسى و4 من قوات حفظ السلام في كاراباخ جراء انفجار لغم. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مقتل جندى أذربيجانى وجرح ضابط روسى و4 من عناصر الطوارئ بكاراباخ جراء انفجار لغم أرضى.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن وقف إطلاق النار يتم الالتزام به على طول خط التماس بأكمله في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال كوناشينكوف في تصريح صحفي اليوم الإثنين: " تواصل قوات حفظ السلام الروسية تنفيذ المهام في إقليم ناجورنو كاراباخ بمناطق المسؤولية الشمالية والجنوبية، حيث تقوم قوات حفظ السلام الروسية بمراقبة الوضع على مدار الساعة، والالتزام بوقف إطلاق النار من خلال 23 نقطة مراقبة.. مؤكدا أنه يتم الالتزام بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في كاراباخ".