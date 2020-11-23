إصابة شابين فى حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك فى بنى سويف

أصيب شابان فى حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر تصادم دراجة بخارية بتوك توك، بطريق قرية "دنديل" اثناء توجههما للإدلاء بصوتيهما، فى انتخابات جولة الإعادة على المقاعد الفردية لمجلس النواب بدائرة مركز وبندر وبنى سويف.

وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق قرية دنديل نتج عنه إصابة شابان، نقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنها إصابة كلٍ من: "محمد ف.م" 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وخلع بالكتف الأيسر، و"حازم م.م" 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، يقيمان قرية السعادنة مركز بنى سويف.