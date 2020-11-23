وذكرت الوزارة - في بيانها، الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، - أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت إلى 2806 حالات بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.. بينما هناك 130 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 8 آلاف و471 حالة.