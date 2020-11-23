إدراج "أبو الفتوح" وعلاء عبد الفتاح ونجل الشاطر و25 آخرين بقوائم الإرهاب

كتبت ـ أمنية الموجى

قررت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، الموافقة على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم و1، و2 لسنة 2020 بإدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا بقوائم الإرهابيين.

وجاء بقرار الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية كلا من المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونًا، وعلى المواد 1/أ، ب، ج، د، و2، و3، و6، و12/1، و13، و18، و23/1، و30، و31، و34، من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.

كما قررت الدائرة إدراج كلا من: عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوى، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازى، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.