اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى درنكة يشاركون بفيديو لانفجار سيارة بترول بطريق كوبرى الهضبة الجديد

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:30 م
أهالى درنكة يشاركون بفيديو لانفجار سيارة بترول بطريق كوبرى الهضبة الجديد حريق درنكة
أحمد جمال الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 شارك عدد من أهالى قرية درنكة عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، عددًا من مقاطع الفيديو الخاصة باحتراق سيارة غاز على طريق كوبرى الهضبة الجديد بقرية درنكة محافظة أسيوط وأشار الأهالى فى رسالتهم إلى حضور سيارات الإطفاء وقوات الدفاع المدنى وتعاملهم مع الحريق.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم ومشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

 

وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.


حريق

كوبرى الهضبه الجديده

قريه درنكه

اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة