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أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقى مديرة وكالة الاستثمار

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:09 م
أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقى مديرة وكالة الاستثمار أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقى مديرة وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع الكوميسا
كتب : أحمد جمعة

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التقى السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم بمديرة وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع الكوميسا "هبة سلامة"، وذلك في إطار سعي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى دفع علاقات التعاون والشراكة مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان له إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، بهدف العمل على تعزيز الاستثمارات في القارة الافريقية والتجارة البينية وبناء قدرات الجهات المعنية للتعريف ببنود اتفاق التجارة الحرة الأفريقية الذي دخل حيز النفاذ خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وسبل تفعيله وتطبيقه بما يعود بالنفع على مختلف الدول الأفريقية.


مصر

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

الكوميسا

اتفاق التجاره الحره الافريقيه

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