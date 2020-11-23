أمن دمياط ينجح فى إنقاذ سيدة عقب سقوطها فى مياه نهر النيل

دمياط معتز الشربينى

نجحت قوة أمنية تابعة لقوات الإنقاذ النهرى بدمياط من إنقاذ إحدى السيدات عقب سقوطها بمياه نهر النيل، حال تواجدها على ضفة النهر بمنطقة السنانية بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، لاختلال توازنها.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على غرس روح التفانى لدى عناصرها، الذين يذودون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال إتخاذ كافة إجراءات الإنتشار الأمنى، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى .