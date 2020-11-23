أليساندو مايوركاس أول أمريكى من أصول كوبية فى منصب وزير الأمن الداخلى

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أليساندو مايوركاس سيكون أول أمريكى من أصول كوبية في منصب وزير الأمن الداخلي. وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعلن اليوم عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومي والمخابرات.

وكلف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميا أنتوني بلينكن بتولى وزارة الخارجية في إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.