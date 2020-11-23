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ألمانيا توصى مواطنيها من أصول إيرانية بعدم زيارة إيران

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:32 م
ألمانيا توصى مواطنيها من أصول إيرانية بعدم زيارة إيران المستشارة الألمانية ميركل
كتب أحمد عرفة

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أوصت ألمانيا مواطنيها من أصول إيرانية بعدم زيارة إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

يأتي هذا في الوقت الذى تستمر سياسة الإدارة الأمريكية في ممارسة مزيد من الضغط على إيران، وسط تأكيدات أمريكية، بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ثابتة تجاه إيران وفى هذا السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران، وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مساعيها من أجل السلام في المنطقة، موضحا أن دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران، مؤكدا أن سياسة بلاده ثابتة تجاه طهران.

 

 


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