أسوشيتدبرس تبرز سعى إدارة ترامب لحصار بايدن فى السياسة الخارجية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن إدارة ترامب التى تقترب من المغادرة، تقوم بسن قواعد ولوائح وأوامر جديدة تأمل أن تحاصر إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن العديد من مسائل السياسة الخارجية وترسيخ إرث ترامب "أمريكا أولا" فى الشئون الدولية.

إلا أن هذه الجهود ربما لن تنجح حيث أن العديد من هذه القرارات يمكن سحبها أو تعديلها بشكل كبير من قبل الرئيس القادم عندما يتولى منصبه فى 20 يناير.

ففى الأسابيع الأخيرة، كان البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى تعمل طوال الوقت لإعداد عدد من الإعلانات السياسية الجديدة حول إيران وإسرائيل والصين وأماكن أخرى، والتى تهدف إلى تثبيت رؤية ترامب للعالم. وقد اجتذب البعض اهتماما كبيرا فى حين أن البعض الآخر لم يحظ بنفس القدر.

وفى حين أن بإمكان ترامب أن يتراجع عن الكثير منها بجرة قلم، فإن البعض سيتطلب وقت وانتباه إدارته عندما تصل إلى المنصب ولديها مجموعة من الأولويات الأخرى التى ربما تتطلب انتباها أكثر.

وكان أحدث هذه الخطوات الأسبوع الماضى عندما قام وزير الخارجية مايك بوبيو بزيارة إسرائيل التى قد تكون الأخيرة له فى منصبه، وأدلى بإعلانين لدعم مزاعم إسرائيل بأراضى فلسطينية.

فقد ظل فريق بايدن صامتا إزاء هذين الإعلانيين، إلا أنه أوضحأن يدعم القليل منها وسيتراجع عن الكثير منها مع عزمه العودة إلى مزيد من السياسة التقليدية صوب إسرائيل والفلسطينيين.

وكانت مساعى إدارة ترامب لإحباط سياسة بايدن المحتملة قد بدأت قبل أشهر مع الصين، وحتى قبل أن يتم إعلان ترشيح بايدن رسما عن الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويشير المسئولون إلى أن إعلان بومبيو فى 13 يوليو أن واشنطن سترفض كل مزاعم الصين بالأرض فى بحر الصين الجنوبى، وهو تحول تام عن مواقف الإدارات السابقة بأن كل هذه المزاعم ينبغى أن يتم التعامل معها من خلال التحكيم.