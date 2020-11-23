أسقف عام كنائس الوادى الجديد يدلى بصوته فى انتخابات الإعادة بالنواب

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أدلى الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادى الجديد والواحات البحرية، اليوم الإثنين، بصوته فى لجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فى أول أيام جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب على رأس وفد كنسي.

وأكد الأنبا أرسانيوس، أن صوت المواطن فى انتخابات مجلس النواب مشاركة فى البنيان التشريعى للدولة وواجب وطنى وليست رفاهية اختيار.

ومن جانبه، قال سامح منقريوس، المستشار القانونى لراعى إيبارشية الوادى الجديد والواحات، إن حرص رجال الكنيسة على مشاركتهم فى انتخابات برلمان 2020 يدل على مدى حرصهم على مصلحة وطنهم والمشاركة الإيجابية لشعب الكنيسة.

ونشرت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عناصر من الشرطة النسائية فى محيط لجان السيدان بمراكز وقرى المحافظة لتأمين اللجان النسائية خلال اليوم الأول من جولة الإعادة من برلمان 2020.

وكثفت قوات الامن من تواجدها فى محيط اللجان الانتخابية وعلى مداخلها مع نشر عناصر بحث سرية فى محيط اللجان والمقرات الانتخابية.

وأعلن المستشار حمدى فاروق، رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، اليوم، عن تولى 120 قاض الإشراف على العملية الانتخابية فى المحافظة طوال يومى الانتخابات 23 و24 نوفمبر الجاري.

أكد حمدي، إلى توفير كمامات خارج وداخل اللجان الانتخابية حرصًا على صحة الناخبين، كما جرى التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والأمنية، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير كافة وسائل الراحة لرؤساء اللجان.

كما أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، تطهير وتعقيم المقار الانتخابية ومحيطها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات، مع توفير كل سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأوضح الزملوط، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.