أسقف عام إسنا وأرمنت يدلى بصوته فى إنتخابات الإعادة لمجلس النواب

الأقصر – أحمد مرعى

أدلى الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، بصوتهِ فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك داخل لجنة الإدارة الصحية بوسط بمدينة إسنا، يرافقه عدد من أعضاء الكنيسة، للتأكيد على المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، وحث المواطنين على المشاركة فى التصويت.

ورافق الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، خلال الإدلاء بصوته بلجنة الإدارة الصحية، القس متاؤس القمص زخارى كاهن كنيسة الأم دولاجى وأولادها الأربعة بإسنا ووكيل المطرانية، وكذلك لحثهم المواطنيين بالمشاركة فى إنتخابات مجلس النواب 2020.

وأعرب الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بسعادته فى المشاركة فى الإنتخابات، قائلا: "هى مشاركة وطنية ودائما الكنيسة تحث أبنائها على المشاركة الإيجابية فى كل ما يساهم فى بناء الوطن وتقدمه".

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

ويُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.