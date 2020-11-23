اليوم السابع
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أسقف بنى سويف يدلى بصوته فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:15 م
أسقف بنى سويف يدلى بصوته فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب أسقف بنى سويف يدلى بصوته فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب
بنى سويف هانى فتحى

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أدلى الأنبا غبريال أسقف بنى سويف وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس بصوته فى جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية بلجنة المدرسة القومية الابتدائية بمدينة بنى سويف بحضور القس أطفانوس سليمان.

وحث الأنبا غبريال الأقباط على المشاركة والإيجابية فى انتخابات البرلمان، مشيرا إلى أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم لا توصى بأحد ولا توجه إلى مرشحين معينين أو قوائم معينة فلكل شخص الحق فى التصويت لمن يراه مناسبا له المهم المشاركة الكبيرة والتى اعتدنا عليها من الأقباط لأن ذلك مرتبط بمكانة وشكل الدولة المصرية والنظام المصرى أمام العالم.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.

 

 

 

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أسقف بنى سويف يدلى بصوته فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب
 
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