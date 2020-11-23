اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 46.04 دولار لبرنت و43.27 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:27 م
أسعار النفط تسجل 46.04 دولار لبرنت و43.27 دولار للخام الأمريكى نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 46.04 دولار للبرميل وذلك  للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 2.29% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.27 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 2%. 
 
سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية هى الثالثة لها على التوالى بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت أنشطة عقود خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2021بنسبة 5.1 %، وذلك مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم شهر ديسمبر 2020 ارتفاعا بنسبة 5%.
 
وتلقت أسواق النفط دفعة بفعل احتمال التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا، وآمال فى أن أوبك وحلفاءها سيواصلون كبح الإنتاج وفقا لرويترز.
 
وستبحث أوبك+، المجموعة التى تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، سياستها للإنتاج فى اجتماع يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر.
 
 
 

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اسعار النفط

النفط اليوم

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