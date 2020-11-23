كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 23-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها دول مجموعة العشرين للتخفيف من تأثير "كوفيد -19"، بما في ذلك الإجراءات المالية والنقدية، مشيرةً إلى أن تلك الإجراءات ساعدت في منع حالات الإفلاس الهائلة وأزمة أعمق.

وهنأت جورجيفا - في بيان عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجموعة بمدينة الرياض يومي 21 و22 نوفمبر الجاري - المملكة العربية السعودية على رئاستها الناجحة لمجموعة العشرين خلال عام مليء بالتحديات، معربة عن تطلع الصندوق إلى قمة مجموعة العشرين العام المقبل برئاسة إيطاليا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)



1 يورو = 4.46 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)



1 جنيه استرلينى = 5.01 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)



1 دولار كندى = 2.87 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)



1 دولار أسترالى = 2.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.65 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)



1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.76 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)



1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 34.22 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)



1 دينار بحرينى = 9.947 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.