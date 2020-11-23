اليوم السابع
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أستاذ استثمار: المشروعات القومية نتاج تحقيق معدلات النمو وتزيد من حركة الاستثمار

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:33 م
أستاذ استثمار: المشروعات القومية نتاج تحقيق معدلات النمو وتزيد من حركة الاستثمار الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص دائما على المتابعة الدورية للمشروعات القومية، مضيفا أنه خلال الأسبوع الماضى كان متواجد فى العاصمة الإدارية للوقوف على كيفية التنفيذ لإزالة المعوقات، ليرى حجم التنفيذ وهل المشروعات تطبق وفق الحجدول الزمنى الموضوع لها.

وأشار خلال ماخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن المشروعات القومية نتاج تحقيق معدلات النمو وتزيد من حركة الاستثمار، مشيراً إلى أن اجتماع الرئيس بالمجموعة المختصة ببعض المشروعات القومية، يهتم بالحى الدبلوماسى الذى ينتقل لها السفارات.

وأوضح أنه خلال العام المقبل ستفتتح أكبر مدينة ساحلية جدية وعلمية وثقافية وهى مدينة الجلالة، وتكون واجهة حضارية كبيرة، مؤكدا أن الرئيس السيسى حريص أن تخرج هذه المدن الحديثة لتضاهى العالم، حيث ننافس العالم ويكون لنا الفخر لوجود هذه النماذج على أرض الواقع.

 


مصطفى بدره

المشروعات القوميه

الاستثمار

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