اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

6.9 مليار جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:30 ص
6.9 مليار جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت وزارة المالية مبلغ 6 مليارات و900 مليون جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منها 6 مليارات و800 مليون جنيه لإنشاء مركز البيانات بالعاصمة، و100 مليون جنيه لأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة.

ووفقا خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، فقد تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لميكنة الخدمات الحكومية، منها مليار جنيه لإنشاء منصة عدالة مصر الرقمية، و700 مليون جنيه لإعداد منظومة إنفاذ القانون، و50 مليون جنيه لضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، و850 مليون جنيه لإعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية.

فضلا عن تخصيص 400 مليون جنيه لتطوير البنية المعلوماتية، منها 100 مليون جنيه لتطوير القدرات الرقابية، و200 مليون جنيه لرفع مستوى تأمين البنية المعلوماتية الحرجة، و100 مليون جنيه لنقل استضافة المواقع الحكومية لداخل مصر.


العاصمة الادارية

البنية التكنولوجية

وزارة المالية

الخطة

اليوم السابع بلس

مشروع العاصمة الادارية

مشروعات

موازنة الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العاصمة الإدارية أمل مصر للخروج من الوادى ونقطة تحول للمدن الذكية العالمية.. نصيب الفرد من الأماكن الخضراء 15 متر مربع.. 60 % من احتياجاتها تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.. وتضم أطول محور أخضر فى العالم

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:38 م

وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.. صور

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:35 م

الإسكان: تدشين مدينة حدائق العاصمة بجوار العاصمة الإدارية وبناء 30 ألف وحدة سكنية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:40 م

وزيرة الثقافة تزور مكتبة ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:18 م

ما لا تعرفه عن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية.. تعمل بها 7 شركات مقاولات كبرى.. طولها يصل لـ10كم على مساحة نحو 1000 فدان.. وزير الإسكان: ستكون أكبر حدائق حول العالم وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة