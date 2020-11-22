اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

32 حالة إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 8128

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:29 م
32 حالة إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 8128 كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
ونقلت الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الأحد عن الدكتور سيدي ولد الزحاف منسق الكوفيد بوزارة الصحة إنه وبعد اجراء 349 فحصا تم تسجيل 32 إصابة مؤكدة وتعافي 18 حالة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 8128 فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 7591 حالة ووصل إجمالي حالات الوفاة الى 169 وفاة.


موريتانيا

كورونا

كورونا فى موريتانيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة