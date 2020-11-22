32 حالة إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 8128

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
ونقلت الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الأحد عن الدكتور سيدي ولد الزحاف منسق الكوفيد بوزارة الصحة إنه وبعد اجراء 349 فحصا تم تسجيل 32 إصابة مؤكدة وتعافي 18 حالة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 8128 فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 7591 حالة ووصل إجمالي حالات الوفاة الى 169 وفاة.
32 حالة إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 8128الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:29 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
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