25 % من إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 25 ألفا و40 حالة وفاة خلال الشهر الجاري، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 256 ألفا و163 حالة.

وتمثل الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر 75ر24 % من اجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، ويمثل عدد الوفيات 7ر9 % من إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.