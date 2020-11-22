وزير النقل: لأول مرة شركات مصرية تعمل فى تنفيذ مترو الإنفاق

كتب محمد شرقاوى

قدم كامل الوزير وزير النقل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لحضوره افتتاح معرض وجناح النقل الذكي، مشيرا إلى هناك توجيهات من الرئيس لتسير مواصلات إلى العاصمة الإدارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن الوزارة تبدا حاليا بإدخال جميع التكنولوجيا الجديدة، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى افتتاح المعرض، بالإضافة إلى أن هناك شركات حاليا تعمل على تنفيذ القطار السريع.

وتابع أن الخط الرابع من مترو الانفاق تم التفاوض مع شركات يابانية، لدخول 4 شركات مصرية فى التنفيذ وتعد لأول مرة شركات مصرية تنفذ الخط الرابع وعلى مدى 18 كيلو، بدا من حى الأشجار إلى أكتوبر، مؤكدا أن الرئيس صدق على تطوير إشارات سكة حديد، وسيتم تمويله بقرض ميسر.

وشهد كلا من المهندس كامل الوزير - وزير النقل ونظيره الفرنسى جان باتيست وزير النقل الفرنسى توقيع الاتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة فى تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.

وقالت وزارة النقل فى بيان لها: تم وقع الاتفاقية كل من الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة والسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه.

أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخى والحالى المثمر فى مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتى ينفذها تحالف (فينسى الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلى منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية لافتا إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية فى كافة مجالات النقل.